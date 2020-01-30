توثيق لتصاعد اغتيال واختطاف المليشيات للناشطين العراقيين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أسامة مهدي: مع دخول الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في العراق يومه العشرين بعد المائة، فقد تم اليوم الكشف عن عدد عمليات الاغتيال والاختطاف والاعتداء طالت ناشطي الحراك وسط غياب حكومي فاعل لحماية المتظاهرين، بينما أعلن ناشطو كركوك عن وقفة دعم للمتظاهرين وسط دعوات لحماية دولية للعراقيين من ارهاب المليشيات.

وكشف عضو المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي الاربعاء عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال واعتداء على الصحافيين رافقت التظاهرات التي اندلعت في الاول من اكتوبر الماضي عادا ذلك انتهاكا صارخا لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

عراقيون يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم

وأكد المسؤول الحقوقي في بيان صحافي تسلمت ""الخليج 365"" نصه توثيق المفوضية 49 حالة اغتيال و72 عملية اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات.

وأشار إلى أنّ المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت 50 حالة تعدٍ على الصحافيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتحطيم المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات.

توثيق لضحايا التظاهرات الاحتجاجية في العراق:



ودعا الغراوي "الحكومة والقوات الامنية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحافيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لجميع الجهات بعيدا عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحافيين".

يشار إلى أنّ ناشطي تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها بغداد وتسع محافظات في الوسط والجنوب، التي دخلت يومها الـ120 مطالبة بالتغيير، يتهمون المليشيات العراقية الموالية لايران بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والاختطاف التي تطال ناشطي الحراك الشعبي.

وقفة احتجاجية في كركوك ودعوة الى حماية أممية للعراقيين

واليوم، أطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتمعي نداءً إلى الامم المتحدة لحماية العراقيين من إرهاب المليشيات.

وجاء في نص النداء "نحن الشعب العراقي ندعو الامم المتحدة و مجلس الامن بالتدخل وحماية العراقيين من ارهاب الميليشيات التابعة للاحزاب الحاكمة". ومن جهتهم، وجه ناشطو محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط دعوة الى وقفة احتجاجية غدا الخميس تضامنا مع الحراك الشعبي.

Advertisements

متظاهر عراقي يعالج زميلا أصيب بقنابل الغازات المسيلة للدموع

وقال الناشطون في بيان صحافي اليوم تابعته""الخليج 365""، انه "ايمانا منا بمبادئ العدالة والانسانية ندعو إلى وقفة احتجاجية سلمية في كركوك غدا الخميس الساعة الحادية عشرة ظهراً بعد اداء الامتحانات و التوجه إلى شارع المحافظة سلمياً رافعين الأعلام العراقية فقط والابتعاد عن الهتافات الطائفية".

وشددوا على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك من التركمان والاكراد والعرب مع الابتعاد عن الطائفية تجنبًا للتفرقة والله ولي التوفيق... #انتفاضة_كركوك ".

شباب كركوك يدعون الى وقفة تضامن مع المحتجين

والاثنين الماضي، دعت 16 دولة أوروبية الحكومة العراقية بضرورة ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة بقتل 500 محتج وجرح الاف آخرين منذ الاول من أكتوبر الماضي.

ودان سفراء 16 دولة أوروبية في العراق بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا وكندا والمانيا الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الامن والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 يناير الحالي، من ضمنهم متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة.

وشدد سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فلندا، فرنسا، المانيا، هنغاريا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، اسانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة في العراق في بيان مشترك على ضرورة توقف قوات الامن والمليشيات المسلحة عن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين وترويعهم بالاغتيال والاختطاف.

يشار إلى أنّ مركز العراق لتوثيق جرائم الحرب قد اكد توثيقه الاحد الماضي ارتفاع أعداد الضحايا بين المتظاهرين منذ أكتوبر 2019 ولغاية الاول من يناير الحالي إلى 715 قتيلاً و24.685 جريحاً.