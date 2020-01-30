مكتب المالكي ينفي حصول اتصال مع رئيس الجمهورية حول مرشح رئاسة الوزراء

نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، حصول اتصال بين الاخير ورئيس الجمهورية برهم صالح في ساعة متأخرة من ليل امس حول مرشح رئاسة الوزراء، فيما أكد أن الائتلاف لايعترض على أي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية.
وقال مدير المكتب هشام الركابي، في تصريحات نشرها عبر موقع "تويتر"، واطلعت عليها الخليج 365، إنه "لا صحة لما نشر حول حصول اتصال في وقت متأخر من مساء امس بين رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الجمهورية وكل ما ينشر هو عار عن الصحة".
وأضاف الركابي، أن "موقف ائتلاف دولة القانون من المرشحين لرئاسة الوزراء هو عدم الاعتراض على أي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".
وتناقل صحفيون ونشطاء أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برفض ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد انباء اشارت الى اتفاق ائتلافي الفتح وسائرون على ترشيحه.
وأمهل رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل النيابية "المعنية" حتى مساء غد الجمعة لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة "غير جدلي"، وبخلاف ذلك فسيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع.
وأضاف الركابي، أن "موقف ائتلاف دولة القانون من المرشحين لرئاسة الوزراء هو عدم الاعتراض على أي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".
وتناقل صحفيون ونشطاء أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برفض ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد انباء اشارت الى اتفاق ائتلافي الفتح وسائرون على ترشيحه.
وأمهل رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل النيابية "المعنية" حتى مساء غد الجمعة لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة "غير جدلي"، وبخلاف ذلك فسيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع.
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