- 1/2
- 2/2
تسبب تسرب 360 ألف لتر من خزان خمر في مزرعة بولاية كاليفورنيا إلى تلوث مياه أحد الأنهار الموجودة في الولاية.
وقعت الحادثة يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، عندما تسربت كمية كبيرة من النبيذ الأحمر في مزرعة تقع بمدينة هيلدسبورغ بمقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا.
مسؤول في مكافحة الحرائق بالمقاطعة صرح بأن سكان إحدى القرى بدأو يشتمون رائحة النبيذ التي أخذت تفوح من النهر.
هذا ويشرف مسؤولو الحفاظ على الحياة البرية في كاليفورنيا على واقعة التسريب وأثرها على النهر والحياة البحرية، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.
مسؤول في مكافحة الحرائق بالمقاطعة صرح بأن سكان إحدى القرى بدأو يشتمون رائحة النبيذ التي أخذت تفوح من النهر.
هذا ويشرف مسؤولو الحفاظ على الحياة البرية في كاليفورنيا على واقعة التسريب وأثرها على النهر والحياة البحرية، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.
وبحسب مكتب خدمات الطوارئ التابع لمكتب حاكم كاليفورنيا، فقد جرى احتواء نحو 20% من الـ 97.112 غالونا التي تسربت.
يذكر أن كمية النبيذ المتسرب تكفي لتعبئة أكثر من 500 ألف زجاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: أحد أنهار كاليفونيا يتحول الى نهر من 'خمر'! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.