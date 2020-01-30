بالصورة: أحد أنهار كاليفونيا يتحول الى نهر من 'خمر'!

وقعت الحادثة يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، عندما تسربت كمية كبيرة من النبيذ الأحمر في مزرعة تقع بمدينة هيلدسبورغ بمقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا.مسؤول في مكافحة الحرائق بالمقاطعة صرح بأن سكان إحدى القرى بدأو يشتمون رائحة النبيذ التي أخذت تفوح من النهر.هذا ويشرف مسؤولو الحفاظ على الحياة البرية في كاليفورنيا على واقعة التسريب وأثرها على النهر والحياة البحرية، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وبحسب مكتب خدمات الطوارئ التابع لمكتب حاكم كاليفورنيا، فقد جرى احتواء نحو 20% من الـ 97.112 غالونا التي تسربت.

يذكر أن كمية النبيذ المتسرب تكفي لتعبئة أكثر من 500 ألف زجاجة.