الامم المتحدة: استمرار خسارة أرواح الشباب في العراق امر لا يحتمل

حثت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، اليوم الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب زاراقة الدماء " امر لا يحتمل"، مطالبة السلطات العراقية حماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة. يتبع..

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