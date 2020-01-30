وزارة الشباب تؤكد جهوزية ملعب كربلاء لتضييف مباريات الشرطة في دوري الابطال

2020-01-30 | 11:57
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أكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، جهوزية ملعب كربلاء الدولي متفرج لتضييف مباريات الشرطة في دوري أبطال آسيا 2020.
وأضاف جابر، أنه "بعد موافقة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على خوض مباريات الشرطة على ملعب كربلاء الدولي، فإننا نوضح أن جميع منشآت الملعب في أتم الجاهزية والاستعداد لتضييف مباريات فريق الشرطة أمام فرق الاستقلال الإيراني والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي".
وسيخوض فريق الشرطة أولى مبارياته في الاستحقاق الاسيوي أمام فريق استقلال طهران في العاشر من شهر شباط المقبل في ملعب كربلاء الدولي، فيما يستقبل على نفس الملعب فريق الوحدة الإماراتي في الـ17 من الشهر نفسه، أما مباراته الثالثة على أرضه فتقام في السابع من شهر نيسان المقبل أمام فريق الأهلي السعودي.
وافتتح ملعب كربلاء في العام 2016، وفق طراز معماري يحاكي الملاعب الأوروبية ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، فضلا عن ملعبين ملحقين لأغراض التدريب، الأول بسعة ألفي متفرج والثاني 500، ومرافق أخرى، وسبق أن احتضن العديد من المباريات الرسمية للمنتخبات والفرق العراقية، وابرزها بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات بكرة القدم 2019.
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