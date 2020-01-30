انتظام الدوام في المدارس الابتدائية بمحافظة ذي قار

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن الدوام الرسمي انتظم، اليوم الخميس 30 كانون الثاني، في المدارس الابتدائية باقضية ونواحي الشطرة والرفاعي والغراف والنصر والإصلاح والفهود والجبايش وقلعة سكر والفجر والبطحاء والدواية وسيد دخيل وسوق الشيوخ.واشار الى استمرار عدم انتظام الدوام في المدارس المتوسطة والاعدادية فضلا عن جامعتي ذي قار وسومر.

من جهته التقى قائد شرطة ذي قار، بأفواج الطوارئ وحثهم على الالتزام بالقانون العسكري، بحسب بيان صحفي لاعلام شرطة المحافظة.

وجاء في البيان، إن قائد شرطة ذي قار والمنشات العميد ناصر لطيف الاسدي التقى صباح، اليوم، مجموعة من شرطة أفواج الطوارئ، ووجه ضباط ومنتسبي الافواج بالانضباط والالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر العسكرية الى جانب التقيد التام بقوانين قوى الامن الداخلي.



وقال قائد الشرطة في كلمه القاها على جمع من ضباط ومنتسبي الافواج، إن واجبنا الأساسي هو فرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات كما يجب تطبيق معايير حقوق الانسان لدى التعامل مع المتظاهرين لأنهم أبنائنا واخوتنا.

وشدد العميد الاسدي على ضرورة إعادة الحياة في ذي قار بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع لاسيما السادة الاشراف ورجال العشائر الغيارى والناشطين المدنيين والنخب في المحافظة الى جانب التنسيقيات والتي أبدت تعاونا كبيرا لإعادة فتح الطرقات والجسور ومنع العابثين والمتربصين بأمن المحافظة.

ووجه قائد الشرطة شكره وتقديره لا بناءه المتظاهرين الذين تم التنسيق معهم لا عاده الحياة لذي قار واطلاق حمله تنظيف واسعه تشمل الطرق والجسور.

واثنى على الدور الكبير للتنسيقيات وكل الاخيار الذين ساهموا مع الشرطة وازروها بأداء مهامها بفرض القانون في ذي قار العزيزة