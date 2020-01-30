بالفيديو..اسهم علاوي والكاظمي تنخفض

غير مثمرة كانت الاجتماعات التي عقدتها القوى السياسية في مدد زمنية متفاوتة سابقاً ، فعند الاتفاق على شخصية وتحديد ملامحها يأتي الرد من ساحات الاحتجاج بالرفض القاطع للتكليف، وهو أمر جعل الجميع يدور في دوامة قد تدخل البلاد في أزمة أكثر شرخاً بين المواطنين وممثليهم.
وحتى الان ليس لدى الحكومة ولا الاحزاب السياسية القوة الكافية لفرض رئيس وزراء جديد يقابل ذلك تراجع المحتجين ايضا عن تقديم مرشح لهم يتمتع بالمواصفات والشروط التي حددوها ضمن مطالبهم ولهذا فان هذه الازمة ستستمر مالم يحمل كل طرف على عاتقه تحديات المرحلتين الحالية والمقبلة.
ويرى مرقبون أن اختيار اي رئيس وزراء جديد لابد من أن يعتمد على التفاهمات بين كتلتي سائرون والفتح اللتين لابد ان يحظى اي رئيس حكومة بدعمهما ايضا نظراً للمهام المقبلة التي تنتظر رئيس المنصب التنفيذي والمتمثلة باخراج القوات الاجنبية و التهيؤ لانتخابات مبكرة , وحتى ساحات الحسم تتوجه الانظار نحو قصر السلام الذي بدأ عد مهلته بالتنازل.
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