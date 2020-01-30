مصدر: صالح سيكلف هذه الشخصية في حال عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء

كشف مصدر سياسي، الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية رشحت سابقا لرئاسة الوزراء بادارة هذا المنصب، فيما اشار الى ان ذلك سيكون في حال عدم اتفاق الكتل على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء. وقال المصدر ان "رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة المقبلة، في حال لم تتوصّل القوى السياسية لاتفاق نهائي". Advertisements واضاف ان "الكاظمي مدعوم من اغلب الكتل السياسية"، مشيرا الى "تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي في الساعات الماضية". وافاد مصدر مطلع، امس الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.



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