علاوي يكشف عن لقاءات بين متظاهرين وناشطين مدنيين مع الجامعة العربية

وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "اللقاءات التي أجراها المتظاهرون والناشطون المدنيون مع جامعة الدول العربية لنقل مظلوميتهم وما يتعرضون له من قمع كانت مثمرة للغاية".

وأضاف علاوي قائلا: "سأواصل جهدي في تيسير لقاءات مماثلة مع المنظمات الدولية والحقوقية حتى يتوقف العنف الذي يمارس ضدهم وتتحقق مطالبهم العادلة".

