الاعلام الامني تعلن مقتل منتسبين اثنين بهجوم لـ'داعش' في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل منتسبين اثنين بهجوم لـ"داعش" في كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضوا على نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسي بغداد - داقوق ضمن محافظة كركوك".
واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين منسوبين الى السرية الرابعة بالفوج الأول في اللواء الخامس والأربعين".
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