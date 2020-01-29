الشرطة يضم محترفاً اوغندياً ويعلن عودة مبوكو

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2020-01-29 | 20:11
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اعلن نادي الشرطة، ابرامه صفقة جديدة لتعزيزي صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء الجاري.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاوغندي، ماويجي، وقع بشكل رسمي على كشوفات نادي الشرطة، على ان يلتحق بالفريق خلال اليومين المقبلين".
واضاف ان النادي، ان "موبوكو سيصل الى العاصمة بغداد بعد غدٍ الجمعة، تمهيدا للانخراط بتحضيرات الشرطة استعدادا للاستحقاقات المحلية والاسيوية".
وبعدما اعلن نادي الشرطة، تعاقده مع اللاعب الكولومبي، بالمينو، اصدر النادي بياناً جديداً بشأن اللاعب.
وبين النادي، أنه "قبل ساعات من الأن تلقت الهيأة الادارية لنادي الشرطة اتصالا من ادارة نادي المحترف الكولومبي بالمينو يرفضون من خلاله اتمام الاتفاق على انتقال الاخير.. لذا اقتضى التنويه".
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