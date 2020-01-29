الشرطة يضم محترفاً اوغندياً ويعلن عودة مبوكو

اعلن نادي الشرطة، ابرامه صفقة جديدة لتعزيزي صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء الجاري.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاوغندي، ماويجي، وقع بشكل رسمي على كشوفات نادي الشرطة، على ان يلتحق بالفريق خلال اليومين المقبلين".

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واضاف ان النادي، ان "موبوكو سيصل الى العاصمة بغداد بعد غدٍ الجمعة، تمهيدا للانخراط بتحضيرات الشرطة استعدادا للاستحقاقات المحلية والاسيوية".