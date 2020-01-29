شرطة النجف: لا صحة لتعرض متظاهر للتعذيب

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الأربعاء، ما نشرته إحدى القنوات حول تعرض متظاهر للتعذيب. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أحد المواطنين تعرض للطعن على يد صديق له بسبب خلاف بينهما في احد احياء النجف الاشرف الشمالية، وليس كما روجت له قناة عربية حول تعرض متظاهر للتعذيب".



ودعت المديرية، الجميع الى "توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار وعدم تداول ونشر الاخبار الكاذبة التي تحاول بعض المؤسسات الإعلامية أن تفبرك الاحداث وتنشر الإشاعات".



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