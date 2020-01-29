أعلن جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين، أنه على دراية بحادث احتراق ناقلة قبالة ساحل إمارة الشارقة، مؤكدا أنه يتابع الوضع.
فيما نقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية عن ممثل لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، قوله إن الحريق شب في الناقلة حوالي الساعة السابعة مساء اليوم، حينما كانت تطفو على بعد 40 كم عن شاطئ البحر، بين سواحل الشارقة وجزيرة أبو موسى في الخليج.
وأضاف المصدر أنه من غير الواضح حاليا، عدد أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أنها كانت "متواجدة في المنطقة منذ نحو شهر".
وأكد أن "عناصر من خفر السواحل الإماراتي يساعدون طاقم السفينة"، فيما لا يزال سبب الحريق غير معلوم.
ويظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع "يوتيوب" اليوم مشاهد للناقلة المحترقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاميركي: نراقب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات ونتابع الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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