الجيش الاميركي: نراقب حادث احتراق ناقلة قبالة ساحل الإمارات ونتابع الوضع

ومن جانبه، أكد مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، لوكالة "رويترز" أنه تلقى، اليوم الأربعاء، تقارير تفيد بنشوب حريق في الناقلة شمال غربي إمارة الشارقة.

فيما نقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية عن ممثل لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، قوله إن الحريق شب في الناقلة حوالي الساعة السابعة مساء اليوم، حينما كانت تطفو على بعد 40 كم عن شاطئ البحر، بين سواحل الشارقة وجزيرة أبو موسى في الخليج.



وأضاف المصدر أنه من غير الواضح حاليا، عدد أفراد طاقم السفينة، مشيرا إلى أنها كانت "متواجدة في المنطقة منذ نحو شهر".

وأكد أن "عناصر من خفر السواحل الإماراتي يساعدون طاقم السفينة"، فيما لا يزال سبب الحريق غير معلوم.

ويظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع "يوتيوب" اليوم مشاهد للناقلة المحترقة.