2020-01-29 | 19:27
769 مشاهدة
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.
تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: أريولا.
خط الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو.
خط الوسط: توني كروس، خاميس رودريجيز، فالفيردي.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.
مقاعد بدلاء ريال مدريد:
كورتوا حارس مرمى - ناتشو - بنزيما - مودريتش - براهيم دياز - ميندي - رودريجو.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لريال مدريد امام سرقسطة في كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.