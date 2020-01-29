التشكيل الرسمي لريال مدريد امام سرقسطة في كأس الملك

رياضة 2020-01-29 | 19:27 769 مشاهدة أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا. ويحل ريال مدريد ، ضيفًا على سرقسطة، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب "لا روماريدا"، ضمن لقاءات دور الستة عشر من كأس إسبانيا. تشكيل ريال مدريد: Advertisements حراسة المرمى: أريولا. خط الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو.



خط الوسط: توني كروس، خاميس رودريجيز، فالفيردي. خط الوسط: توني كروس، خاميس رودريجيز، فالفيردي. خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور. مقاعد بدلاء ريال مدريد:

كورتوا حارس مرمى - ناتشو - بنزيما - مودريتش - براهيم دياز - ميندي - رودريجو.



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