رياضة 2020-01-29 | 19:20 103 مشاهدة نال العراقي ناظم محمد خلف، جائزة أفضل حكم في البطولة العربية للتايكواندو المقامة في مدينة الفجيرةالإماراتية. وقال رئيس اتحاد التايكواندو ابراهيم البهادلي في بيان، ان "فوز الحكم العراقي بجائزة الافضل يعد مفخرةً ودافعاً معنوياً لبقية الحكام العراقيين لتقديم الافضل محلياً وخارجية عسى ولعل ان يتواجد الحكم العراقي في المحافل العالمية مستقبلاً".



وعلى هامش البطولة شارك الاتحاد العراقي باجتماعات الاتحادات واللجان العربية التي وعدت بتكثيف واقديم الدعم و الاهتمام للاتحاد العراقي بالتايكواندو واشراكه باكثر عدد من لجانه وبطولاته التي ستكون بوابة لصناعة البطل العراقي والنجوم واكتشافها وتقديمها للميادين العالمية. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراقي ناظم محمد خلف.. افضل حكم في بطولة العرب للتايكواندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.