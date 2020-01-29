رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال

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2020-01-29 | 18:46
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النادي أعلن عبر موقعه الرسمي عن "توصله لاتفاق مع اللاعب والنادي البرتغالي، واجتيازه للفحوصات الطبية، ووقع على العقود الرسمية مع مانشستر يونايتد".
ولم يوضح النادي الإنجليزي تفاصيل العقد، أو مدة التعاقد، بالإضافة للمقابل المادي الذي حصل عليه النادي البرتغالي.
التقارير الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 52 مليون يورو لصالح نادي سبورتنج لشبونة.
برونو فيرنانديز شارك هذا الموسم مع سبورتنج لشبونة في 22 مباراة وسجل 13 هدفًا و صنع 10 بجميع المسابقات.
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