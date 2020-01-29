اخبار العالم / اخبار العراق

رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-29 | 18:46

رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال

1,484 مشاهدة

Advertisements
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، التعاقد مع الدولي البرتغالي، برونو فيرنانديز، قادمًا من سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وارتبط اللاعب برونو فيرنانديز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بـ مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي في ضمه بالصيف الماضي، لكنه الآن أصبح لاعبًا لبطل إنجلترا التاريخي.

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي عن "توصله لاتفاق مع اللاعب والنادي البرتغالي، واجتيازه للفحوصات الطبية، ووقع على العقود الرسمية مع مانشستر يونايتد".


ولم يوضح النادي الإنجليزي تفاصيل العقد، أو مدة التعاقد، بالإضافة للمقابل المادي الذي حصل عليه النادي البرتغالي.

التقارير الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 52 مليون يورو لصالح نادي سبورتنج لشبونة.

برونو فيرنانديز شارك هذا الموسم مع سبورتنج لشبونة في 22 مباراة وسجل 13 هدفًا و صنع 10 بجميع المسابقات.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا