رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال

وارتبط اللاعب برونو فيرنانديز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بـ مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي في ضمه بالصيف الماضي، لكنه الآن أصبح لاعبًا لبطل إنجلترا التاريخي.

النادي أعلن عبر موقعه الرسمي عن "توصله لاتفاق مع اللاعب والنادي البرتغالي، واجتيازه للفحوصات الطبية، ووقع على العقود الرسمية مع مانشستر يونايتد".



ولم يوضح النادي الإنجليزي تفاصيل العقد، أو مدة التعاقد، بالإضافة للمقابل المادي الذي حصل عليه النادي البرتغالي.

التقارير الإنجليزية، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 52 مليون يورو لصالح نادي سبورتنج لشبونة.

برونو فيرنانديز شارك هذا الموسم مع سبورتنج لشبونة في 22 مباراة وسجل 13 هدفًا و صنع 10 بجميع المسابقات.

