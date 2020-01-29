قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة اليوم الاربعاء إنها تلقت تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات. وحسب "رويترز" جاءت التعليقات في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة. وفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن السفينة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي شركة نرويجية للأحمال الثقيلة. ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.