قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة اليوم الاربعاء إنها تلقت تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات.
وفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن السفينة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي شركة نرويجية للأحمال الثقيلة.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.