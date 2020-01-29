مسلحون يقتحمون شركة وسط بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر امني، الاربعاء، باقتحام مسلحين شركة وسط بغداد وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، مساء اليوم، على اقتحام شركة مقاولات ضمن منطقة السعدون وقاموا بسرقة مبلغ يقدر بنحو ٤٠ ألف دولار امريكي فضلا عن مصوغات ذهبية بعد تهديد صاحب الشركة بالسلاح".
يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.
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