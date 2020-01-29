الصحة العالمية: على العالم كله أن يتعامل مع عدوى فيروس كورونا

وقالت المنظمة في بيان لها نقلته عدد من وسائل الاعلام وتابعته الخليج 365، إن "على العالم كله أن يتعامل مع عدوى فيروس كورونا".

وأكدت المنظمة، أن "مازال بالإمكان الوقوف في وجه انتقال فيروس كورونا".