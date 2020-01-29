الصحة العالمية: على العالم كله أن يتعامل مع عدوى فيروس كورونا

قررت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بسلالة فيروس "كورونا"، من الصين إلى العالم، داعية المجتمع الدولي للتحرك.
وقالت المنظمة في بيان لها نقلته عدد من وسائل الاعلام وتابعته الخليج 365، إن "على العالم كله أن يتعامل مع عدوى فيروس كورونا".
وأكدت المنظمة، أن "مازال بالإمكان الوقوف في وجه انتقال فيروس كورونا".
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