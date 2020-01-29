ترامب يغرد بشأن عدد الجنود الاميركيين في العراق

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، وتابعتها الخليج 365، إنه "بالنسبة إلى قرار الحرب في العراق الذي سيتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب، فإننا نصل إلى 5000 جندي ونخفض".

وأضاف الرئيس الاميركي "أريد من كل شخص جمهوري وديمقراطي أن يصوت بقلبهم لصالح بلدنا".



وصادق مجلس النواب في (5 كانون الثاني 2020) على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، رداً على اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في قصف أميركي قرب مطار بغداد.