بالصور.. كشف اولي عن موقعين لمقابر جماعية في نينوى

اعلنت مؤسسة الشهداء، الاربعاء، عن كشف اولي عن موقعين لمقابر جماعية في محافظة نينوى.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية التابع لمؤسسة الشهداء وبإسناد واشراف فريق التحقيق الدولي( NUITAD)، اجرى كشفا فنيا اوليا عن موقعين لمقابر جماعية في نينوى/ قرية الزكروطية التابعة لناحية حمام العليل، حيث تبعد عن مركز المدينة 10 كم".

وأضاف البيان أن "المقابر تضم رفاتا لشهداء مدنيين ويعتقد من بينهم عسكريون، اعدمتهم عصابات داعش الارهابية ، ابان هجومها على الموصل وتهجير اهلها وقتلهم بغير ذنب"، مشيرا الى أن "هذه القبور تقع داخل خنادق يبلغ عمقها ٣ امتار، كان يستخدمها داعش للاختباء والهروب من ضربات قواتنا الامنية".