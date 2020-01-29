لاعبان كولومبيان يعززان كتيبة القيثارة الخضراء

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المحترف الكولمبي، بالومينو، يوقع رسميا على كشوفات الشرطة، على ان يلتحق خلال اليومين المقبلين بصفوف الفريق بانتظار صدور سمة الدخول الى الاراضي العراقية".

وأضاف ان "المهاجم الكولومبي، كالديرون، وقع على كشوفات الشرطة، على ان يلتحق بالفريق خلال اليومين المقبلين بعد اصدار سمة دخول الاراضي العراقية".



ويأمل نادي الشرطة في ابرام المزيد من الصفقات لتعزيز صفوفه كونه سيلعب في دوري ابطال آسيا 2020.