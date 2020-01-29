أفغانستان تعلن سبب تحطم الطائرة الأمريكية

ونقلت قناة "1 تي في" المحلية عن مدير إدارة مراقبة الحركة الجوية، غلام معصوم معصومي، قوله إن الحادث كان بسبب تعطل محرك الطائرة. وحاول الطيار القيام بهبوط اضطراري في مطار بمحافظة "باكتيكا" المجاورة.وأكد معصومي أن الإدارة كانت على اتصال بالطيار ووجهت الطائرة إلى مطار "شارانا".

هذا وتحطمت طائرة " بومباردييه إف-11 آ" يوم الاثنين الماضي في محافظة غزني في أفغانستان. وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق، أن حركة طالبان تبنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة. ومع ذلك ، كما ذكرت القيادة الأميركية، ليس هناك ما يشير إلى أن نيران العدو كانت وراء التحطم.