أعلنت وزارة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبب تحطم الطائرة الأمريكية في أفغانستان يعود إلى مشاكل فنية.
ونقلت قناة "1 تي في" المحلية عن مدير إدارة مراقبة الحركة الجوية، غلام معصوم معصومي، قوله إن الحادث كان بسبب تعطل محرك الطائرة. وحاول الطيار القيام بهبوط اضطراري في مطار بمحافظة "باكتيكا" المجاورة.
وأكد معصومي أن الإدارة كانت على اتصال بالطيار ووجهت الطائرة إلى مطار "شارانا".
وأكد معصومي أن الإدارة كانت على اتصال بالطيار ووجهت الطائرة إلى مطار "شارانا".
هذا وتحطمت طائرة " بومباردييه إف-11 آ" يوم الاثنين الماضي في محافظة غزني في أفغانستان. وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق، أن حركة طالبان تبنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة. ومع ذلك ، كما ذكرت القيادة الأميركية، ليس هناك ما يشير إلى أن نيران العدو كانت وراء التحطم.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تعلن سبب تحطم الطائرة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.