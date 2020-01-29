اكتمال اضلاع المربع الذهبي للدوري السلوي الممتاز

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2020-01-29 | 16:28
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اكتملت اضلاع لمربع الذهبي "نصف نهائي" الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، بعدما أجريت مباراتين ضمن إياب دور "بلي اوف" اليوم الأربعاء.
اما في المواجهة الثانية، تغلب نفط الجنوب على دهوك بنتيجة 71-53، ليضرب موعداً مع النفط في نصف النهائي عقب تعادله ذهاباً امام صاحب الأرض بنتيجة 59-59.
وفي مواجهات الامس، نجح فريق الشرطة في تجديد فوزه على الكهرباء، حيث تغلب عليه هذه المرة بنتيجة 95-75، بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71.
اما المباراة الاخرى، نجح فريق الميناء في تدارك خسارته ذهاباً امام الكهرباء، حين تغلب عليه اليوم بنتيجة 80-71، ليتأهل بفارق النقاط، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 66-62.
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