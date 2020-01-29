اكتمال اضلاع المربع الذهبي للدوري السلوي الممتاز

وفي المباراة الأولى، نجح فريق النفط بالفوز على زاخو بنتيجة 102-73، بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 86-60، ليحجز مقعده في نصف النهائي.

اما في المواجهة الثانية، تغلب نفط الجنوب على دهوك بنتيجة 71-53، ليضرب موعداً مع النفط في نصف النهائي عقب تعادله ذهاباً امام صاحب الأرض بنتيجة 59-59.



وفي مواجهات الامس، نجح فريق الشرطة في تجديد فوزه على الكهرباء، حيث تغلب عليه هذه المرة بنتيجة 95-75، بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 78-71.

اما المباراة الاخرى، نجح فريق الميناء في تدارك خسارته ذهاباً امام الكهرباء، حين تغلب عليه اليوم بنتيجة 80-71، ليتأهل بفارق النقاط، بعدما خسر ذهاباً بنتيجة 66-62.

