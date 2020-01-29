أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باعادة افتتاح جسري النصر والحضارات وتقاطع البهو في الناصرية، مؤكد القيام بحملة تنظيف بتلك المناطق. وفي ادناه مجموعة من الصور: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فتح جسرين وتقاطع وسط الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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