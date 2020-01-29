دعت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، مواطنيها إلى عدم السفر إلى الإمارات بعد تسجيل إصابات بفايروس "كورونا" الجديد، فيما نصحتهم بعدم السفر أيضاً إلى إقليم كردستان العراق والسعودية.
وأضاف نمكي، :"وظفنا جميع إمكانياتنا لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم تنفيذ الإجراءات الضرورية في جميع مطارات البلاد. لكن لايمكن إغلاق جميع الأبواب أمام دخول الفايروس إلى إيران، وعلى المواطنين أن يحافظوا على انفسهم عبر مراعاة الشؤون الصحية"، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة داخل إيران.
من جهته، أكد مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية: "لقد اقترب فايروس كورونا من الحدود الإيرانية، وبناء على تسجيل إصابات في الإمارات وإقليم كردستان العراق بفايروس كورونا ومشاهدة بعض الحالات المثيرة للشك في السعودية وعدم امتلاك بعض دول الجوار لنظام مراقبة صحي قوي ننصح المواطنين الإيرانيين بمراعاة بعض الملاحظات الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إقليم كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.