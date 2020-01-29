لاعب سوري يودع في السجن وزميله يناشد الأسد لإخراجه

وناشد زميله في المنتخب الوطني، المدافع احمد الصالح، الرئيس السوري بشار الأسد، من اجل التدخل لإخراجه.

وقال الصالح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "سيدي الرئيس المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد، نحنا كنا وما زلنا نكن لكم كل الوفاء والاحترام والتقدير أنت من علمتنا ألا نسكت عن الخطأ ولا عن الباطل، أسمح لي أنا أن أتكلم عن خطأ وقع مع اللاعب مؤيد الخولي (لاعب منتخبنا الوطني والمنتخب العسكري) ولاعب نادي الوحدة عندما توجه الى دولة لبنان وكان بحوزته مبلغ من المال يريد به مساعدة أخيه ليتمكن من أجراء عملية جراحية".



وأضاف "هذا اللاعب لا يعلم بقوانين الدولة ليقع في الشك بعدها وتم تنظيم ضبط بحقه من قبل الجهات المعنية وأودع السجن وهو لا يعلم ماذا يفعل كونه وقع في الخطأ دون دراية او علم لديه نرجو من سيادتكم العفو عن هذا اللاعب الذي لطالما كان مع الوطن وقائد الوطن وقانون الدولة وسيرته الذاتية تشفع له وكل الشكر والمحبة لسيادتكم سيدي الرئيس".

وأفادت مصادر ووسائل اعلام سورية محلية، ان الخولي كان بحوزته 4 مليون ليرة سورية اي ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي.

