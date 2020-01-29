علاوي يحذر من نفوذ اقليمي ايراني وتنامي الدواعش في البلاد

وقال علاوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، إنه "في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة الاعتداء على الهيئات او البعثات الدبلوماسية، يؤسفنا ان تسود اللادولة في العراق"، مشيرا الى "تواصل حوادث القتل الجماعي والخطف والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري وحرق خيم المحتجين السلميين وعلى مرأى ومسمع الحكومة وقواتها الامنية باختلاف تشكيلاتها وتسمياتها".واضاف أن بعض القوات الامنية "تشارك في قمع الشعب الاعزل والمحتج سلميا"، لافتا الى "حالة الفلتان التي تعيشها البلاد والتي يراد منها دفع الشعب الى الانصياع والاستسلام للظلم".

واعتبر علاوي، ان "سلطة اللادولة كانت السبب في دعوة العالم لانجاد العراق من داعش، لكن حكومة سلطة اللادولة فشلت في تحديد قواعد الاشتباك"، مبينا أن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ساعدت في القضاء على داعش".

وتابع قائلا أن "ما يعيدنا للذاكرة هو موقف بعض ‏الشخصيات التي رقصت فرحاً للاحتلال حينها، ودعته الى حل الجيش العراقي الباسل، وحل مؤسسات الدولة المهمة في العراق وعلى تنفيذ قانون اجتثاث البعث المسيس وليس القضائي، وتحقيق مبادئ المحاصصة الطائفية المقيتة، في الوقت الذي ناهضنا هذه السياسات ودفعنا ثمناً باهضاً بسبب معارضتنا لها".



واشار الى أن "محاولة الصاق التهم ببعض القوى التي حاربت داعش من الحشد الشعبي، هو مجافي للحقيقة، وايحاء خطير وتضليل للمجتمع الدولي، ورمي الكرة في ساحة الحشد المقاتل عوضاً عن رميها في ساحة مرتكبيها من بعض القوى الأمنية".

وقال ايضا ان "طلب مغادرة قوات التحالف الدولي مرفوض حاليا، وليس هو الحل"، موضحا أن "الحل برأينا يكمن في وضع جدول زمني توافقي لانسحابها بعد اكتمال القدرات العسكرية والامنية العراقية تجهيزا وتسليحا ومعلوماتيا، وبخلافه سيجد العراق نفسه امام نفوذ القوى الاقليمية وفي مقدمتها ايران وتنامي نفوذ الدواعش والارهاب المتطرف اللعين والذي يعيد بناء قدراته في عراق اللادولة".