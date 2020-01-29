مكتبه: لا صحة لأنباء عودة الدخيلي لمنصب محافظ ذي قار

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة مطلقاً للأنباء التي تناولتها بعض صفحات الوكالات الاخبارية على التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن عودة المحافظ المستقيل عادل الدخيلي إلى إدارة المحافظ".ودعا المكتب إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة الصحيحة في ظل الوضع الذي تشهده محافظتنا".

وكان الدخيلي أعلن، في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، استقالته من منصبه كمحافظ لذي قار.

