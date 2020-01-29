نفى المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار المستقيل عادل الدخيلي، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن عودة الأخير لإدارة المحافظة.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة مطلقاً للأنباء التي تناولتها بعض صفحات الوكالات الاخبارية على التواصل الإجتماعي التي تحدثت عن عودة المحافظ المستقيل عادل الدخيلي إلى إدارة المحافظ".
ودعا المكتب إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة الصحيحة في ظل الوضع الذي تشهده محافظتنا".
وكان الدخيلي أعلن، في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، استقالته من منصبه كمحافظ لذي قار.
ودعا المكتب إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة الصحيحة في ظل الوضع الذي تشهده محافظتنا".
وكان الدخيلي أعلن، في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، استقالته من منصبه كمحافظ لذي قار.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتبه: لا صحة لأنباء عودة الدخيلي لمنصب محافظ ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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