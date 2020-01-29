العراق يحقق سبعة اوسمة ملونة في بطولة العرب للملاكمة بالكويت

وقال امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان تلقته الخليج 365، ان "حصيلة العراق من الاوسمة كانت عبارة عن ذهبيتين وفضيتين وثلاثة برونزية وبالتالي حقق منتخبنا المركز الثالث فرقيا بوصول اربعة ملاكمين الى الدور النهائي".



واضاف عبدالزهرة ان "الملاكم العراقي ضرغام كريم كاظم اختير كافضل لاعب في البطولة العربية لفئة الناشئين 2020 نظرا للمستويات المميزة التي قدمها في هذه البطولة".

واشار الى ان "تحقيق المركز الثالث خلف الجزائر ومصر في بطولة عربية شاركت بها ١٢ دولة من اسيا وافريقيا يعد انجازا مميزا يحسب لاتحاد اللعبة والمدربين واللاعبين وكل ابناء العائلة اللكمية".

