أجرت مستشفى جراحة الجملة العصبية التعليمي أكثر من 2031 عملية جراحية خلال العام الماضي بينها عمليات معقدة ونادرة تخص رفع اورام ونزف بالدماغ والفقرات ورفع غدد نخامية ورصاص بالراس وغيرها.
وأضاف أن "المستشفى أجرى خلال النصف الأول من العام الماضي 1000 عملية فيما أجرى خلال النصف الثاني 1031 عملية جراحية"، مشيرا الى ان "شهر تموز تصدر بعدد العمليات بواقع 214 عملية فيما كان شهر حزيران هو الاقل بواقع 145 عملية جراحية".
وأشار الحيالي إلى أن "من بين تلك العمليات التي أجريت حالات اخراج رصاصه في الدماغ وايقاف نزف دماغي ورفع اورام سحائية وترقيع عظم الجمجمة فضلا عن عمليات فتح تضيق غضروفي وتثبيت فقرات ورفع غدة نخامية لمختلف الحالات الواردة واغلبها عمليات فوق الكبرى وعمليات خاصة ونادرة "، مبينا أن "تلك العمليات تجرى على يد فرق طبية يرأسها أطباء متخصصين وبمشاركة مقيمين دوريين وأطباء تخدير وممرضين ومساعدي مخدرين".
وكانت مستشفى الجملة العصبية اجرت خلال 2018 قرابة 2043 عملية متخصصة بالدماغ والحبل الشوكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجملة العصبية تجري 2031 عملية 'فوق الكبرى وخاصة ونادرة' خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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