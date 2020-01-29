الجملة العصبية تجري 2031 عملية 'فوق الكبرى وخاصة ونادرة' خلال 2019

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "صالات المستشفى تجري وعلى مدار الساعة عمليات للمرضى مراجعين استشارية المستشفى وآخرين محالين من مستشفيات أخرى فضلا عن الحالات الحرجة الواردة إلى طوارئ المستشفى والتي ترد بشكل يومي".وأضاف أن "المستشفى أجرى خلال النصف الأول من العام الماضي 1000 عملية فيما أجرى خلال النصف الثاني 1031 عملية جراحية"، مشيرا الى ان "شهر تموز تصدر بعدد العمليات بواقع 214 عملية فيما كان شهر حزيران هو الاقل بواقع 145 عملية جراحية".

وأشار الحيالي إلى أن "من بين تلك العمليات التي أجريت حالات اخراج رصاصه في الدماغ وايقاف نزف دماغي ورفع اورام سحائية وترقيع عظم الجمجمة فضلا عن عمليات فتح تضيق غضروفي وتثبيت فقرات ورفع غدة نخامية لمختلف الحالات الواردة واغلبها عمليات فوق الكبرى وعمليات خاصة ونادرة "، مبينا أن "تلك العمليات تجرى على يد فرق طبية يرأسها أطباء متخصصين وبمشاركة مقيمين دوريين وأطباء تخدير وممرضين ومساعدي مخدرين".



وكانت مستشفى الجملة العصبية اجرت خلال 2018 قرابة 2043 عملية متخصصة بالدماغ والحبل الشوكي.