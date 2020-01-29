مفوضية حقوق الانسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاربعاء، عن توثيق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات، فيما دعا الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين.

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي"، مبينا ان "المفوضية وثقت (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات".

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واضاف ان "المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

ودعا الغراوي "الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيدا، عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين".