الزراعة تمنع استيراد 24 مادة نباتية وحيوانية

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "توفر العديد من المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والذي جاء نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين، ساهم في تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفيرعشرين محصولاً نباتياً فضلاً عن أربعة منتجات حيوانية طوال العام".وأضاف النايف، أن "الوزارة قررت نتيجة هذه الوفرة بمنع استيراد هذه المحاصيل دعما للمنتج الوطني"، مبيناً أن "هذه المنتجات شملت الطماطم والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان والشونذر والشلغم والعسل، فضلاً عن أربعة منتجات حيوانية هي بيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل والأسماك".

وتابع، أنه "تم الاكتفاء أيضاً من محصولي الحنطة والشعير، فضلا عن الكميات المنتجة من الرز والتي وصلت إلى ثلاثمئة وأربعة آلاف طن سلمت إلى وزارة التجارة باستثناء الكميات الأخرى التي تم شراؤها من قبل الشركات الأهلية مباشرة من المزارعين وما زال الاستلام مستمرأ في بعض المواقع".



يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت توسيع خطتها الزراعية للعام الحالي نتيجة الإيرادات المائية الكبيرة الواردة في نهر الفرات.