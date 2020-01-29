أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، أنها تعمل على حماية موقع قبر النبي يونس في الموصل، مشيرة الى أن الموقع يتعرض لعمليات تنقيب غير قانونية. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة : نعمل على حماية قبر النبي يونس في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.