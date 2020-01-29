مصدر: صالح يمهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة بشأن مرشح رئيس الوزراء

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة بشأن مرشح رئيس الوزراء".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء".
واضاف انه "بخلاف ذلك فسيقوم صالح بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع".
ونفى مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، امس الثلاثاء، الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
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