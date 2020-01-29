القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالحبوب المخدرة في بغداد

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لقيامهم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة حيث ضبط بحوزتهم اكثر من 500 حبه مخدرة.



وأوضح البيان، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.