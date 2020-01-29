تويوتا تغلق مصانعها في الصين مع انتشار الفايروس

قررت شركة تويوتا اليابانية الإبقاء على مصانعها في الصين مغلقة حتى 9 فبراير/ شباط مع انتشار الفايروس
وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية اليوم الاربعاء ان مصانع انتاج شركة تويوتا موتور كورب في الصين ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير شباط ردا على انتشار فايروس كورونا جديد بعد ارتفاع حاد في عدد الوفيات.
وأوضحت شركة تويوتا ، التي تدير مصانع في مناطق مثل مدينة تيانجين الشمالية ومقاطعة قوانغدونغ الجنوبية ، إن عمليات الإغلاق بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تتماشى مع إغلاق وسائل النقل في بعض الأماكن ، وهي تقوم بتقييم حالة توريد قطع الغيار الخاصة بها.
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