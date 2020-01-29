حقيقة عرض اسبانيول لنجم اسود الرافدين

رسن يفكر بالخروج من النادي الإيراني في الانتقالات الشتوية الحالية، لعدم ايفاء بيرسبوليس بوعوده مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المالية.

وقال مصدر في إدارة نادي اسبانيول الاسباني في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا توجد أي مفاوضات بين ادارة النادي الاسباني واللاعب العراقي بشار رسن عن طريق وكيل اعماله الإيراني بهروز دزهبود".



وأضاف المصدر، ان "عدد اللاعبين الاجانب في الفريق الاسباني مكتمل والفريق لن يجلب لاعباً جديداً في ميركاتو الشتاء الحالي".

ويتواجد برهوز، وكيل اعمل رسن في اسبانيول حالياً، هذا الامر دفع المتابعين الى تحليل تواجده بانه للاتفاق على نقل رسن الى الفريق الاسباني، لكن هذا الامر ليس صحيحاً.