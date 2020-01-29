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حقيقة عرض اسبانيول لنجم اسود الرافدين

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2020-01-29 | 09:08

حقيقة عرض اسبانيول لنجم اسود الرافدين

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اثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اهتمام فريق اسبانيول الاسباني بضم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني بشار رسن.
رسن يفكر بالخروج من النادي الإيراني في الانتقالات الشتوية الحالية، لعدم ايفاء بيرسبوليس بوعوده مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المالية.

وقال مصدر في إدارة نادي اسبانيول الاسباني في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا توجد أي مفاوضات بين ادارة النادي الاسباني واللاعب العراقي بشار رسن عن طريق وكيل اعماله الإيراني بهروز دزهبود".


وأضاف المصدر، ان "عدد اللاعبين الاجانب في الفريق الاسباني مكتمل والفريق لن يجلب لاعباً جديداً في ميركاتو الشتاء الحالي".

ويتواجد برهوز، وكيل اعمل رسن في اسبانيول حالياً، هذا الامر دفع المتابعين الى تحليل تواجده بانه للاتفاق على نقل رسن الى الفريق الاسباني، لكن هذا الامر ليس صحيحاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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