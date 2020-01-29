بسبب كورونا.. روبوتات توصل الطعام للنزلاء في فندق صيني خاضع للحجر الصحي

أظهرت مقاطع فيديو، كيف تقوم روبوتات بإيصال الطعام للأشخاص المحاصرين في فندق خاضع للحجر الصحي بالصين، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتم إيواء أكثر من 200 راكب بفندق العزل في مدينة هانغتشو بشرقي الصين، بعد هبوط الطائرة في هذه المدينة.

وجاء بعض الركاب الذين كانوا على متنها من ووهان، المدينة التي نشأ فيها الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 131 شخصا.

ومن أجل منع العدوى بين الركاب، بدأ الموظفون في الفندق بتقديم وجبات الطعام لزبائن هذا الفندق باستخدام الروبوتات.

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وقال متحدث باسم مدرسة هانغتشو للحزب الشيوعي الصيني إنهم قاموا ببرمجة 16 روبوتا، واحد في كل طابق من الفندق.

وتتوقف الروبوتات عند أبواب الغرف وتقدم الوجبات الغذائية وفاصلا غنائيا، للترفيه عن الضيوف أثناء وجودهم في منطقة الحجر الصحي، لاحتواء المرض الفتاك.

وأثناء تقديم وجبة الطعام، يجري أيضا تشغيل إعلان للضيوف يقول فيه الروبوت: "مرحبا بالجميع. أنا الآن أقدم الوجبات لك، وإذا كان لديك أي متطلبات للوجبات، فالرجاء إرسال رسالة إلينا عبر WeChat وسيتصل بك أحد الموظفين قريبا. استمتع بوجبتك ، شكرا لك".