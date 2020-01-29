خبير اقتصادي يدعو لإطلاق قمة دولية للاستثمار في بغداد

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الاربعاء، الحكومة العراقية إلى إطلاق قمة للاستثمار بين العراق والدول الاقتصادية العظمى لتوسيع الشراكات التجارية في البلاد. وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "العراق يعتبر بيئة واعدة وخصبة للاستثمار الأجنبي لما تملكه من مقومات عدة كالموارد البشرية والثروات الطبيعية والنفطية والغازية وغيرها من المفاصل الاقتصادية المهمة". Advertisements وأوضح العطار أن "لندن احتضنت الأسبوع الماضي قمة الاستثمار الأفريقي البريطاني بمشاركة زعماء أكثر من خمسين بلدا أفريقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري". وأشار العطار إلى "أهمية تبني العراق سياسة الانفتاح الاستثماري مع الدول ذات التجارب الاقتصادية الناجحة مثل بريطانيا وأميركا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والسويد وغيرها من الدول من أجل تنفيذ المشاريع الستراتجية في العراق".



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