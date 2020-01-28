اتحاد الكرة: نحن اولى باعمار قبر عمو بابا

وسلط برنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية، الضوء على القبر، حيث يعاني القبر من الاهمال وتكسير زجاجه وتواجد النفايات في محيطه.

واستجاب احد المشجعين العراقيين لما طرحه البرنامج، حيث اكد نيته بالتبرع بمبلغ من المال من اجل ترميمه.



وفي هذا الصدد، اكد زغير في تصريح للبرنامج، ان "اتحاد الكرة هو اولى بترميم قبر عمو بابا كونه اسطورة كرة القدم العراقية".

واوضح ان "الاتحاد سيبدأ من يوم غد، المباشرة باجراءات الترميم ودور وزارة الشباب والرياضة ايضاً، كونه يتواجد ضمن حدائق ومتنزهات الوزارة".

برنامج "صوت الملاعب" يعرض من الاحد الى الاربعاء على قناة السومرية ومن تقديم الاعلامي طه ابو رغيف.