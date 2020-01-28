عباس: القدس ليست للبيع و'صفقة القرن' مؤامرة لن تمر

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر".
وقال عباس في تصريح صحافي بشأن صفقة القرن ان "القدس ليست للبيع وصفقة القرن مؤامرة لن تمر"، مبينا "اننا سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية".
واضاف ان "هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل"، لافتا الى ان "هذه الصفقة نهاية وعد بلفور".
وتابع ان "صفقة القرن تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة".
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