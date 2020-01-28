اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تسجيل سلسلة هزات أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) سجلت اليوم، سلسلة من الهزات الأرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في منطقة مندلي عقب الهزة الأرضية الأولى التي سجلت في الساعة 9،52 دقيقة".

واضافت انها "سجلت أربعة هزات أرضية شعر بها المواطنيين في المنطقة حيث سجلت الهزة الأولى في تمام الساعه 9،57،42 صباحا وبلغت قوتها 4،3 على مقياس رختر اما الثانية في الساعة 10،50،17 د وقوتها 2،9 كما سجلت الثالثة في الساعة 11،22،38 بقوة مقدارها 3،1 دقيقة فيما سجلت الهزة الرابعة في تمام الساعة 45 ،15،26 حسب التوقيت المحلي بعد الظهر وبلغت قوتها 3 درجات حسب مقياس رختر".

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وتابعت الوزارة ان "منطقة مندلي قد تعرضت خلال الأيام الماضية إلى عدد من الهزات الأرضية الضعيفة غير المحسوس بها"، مشيرة الى انه "لم تردنا اي أنباء عن حصول أضرار".

ودعت الوزارة المواطنين الى "الإلتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الإستماع للاشاعات والأخبار الكاذبة".

يذكر ان وزارة النقل سجلت وقوع هزة ارضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية الكويتية.