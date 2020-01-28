موسكو: روسيا ستدرس 'صفقة القرن' والأهم هو موقف الفلسطينيين والعرب

في أول تعليق رسمي من موسكو على إعلان بنود الخطة الأمريكية للسلام، قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا ستدرس "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الأهم هو موقف الفلسطينيين منها.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "سندرسها، والشيء الأهم هو أن يعبر الفلسطينيون والعرب عن موقفهم منها".

ويأتي تعليق بوغدانوف إثر كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة عن البنود الأساسية للخطة التي وضعتها إدارته، بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد مساء اليوم في البيت الأبيض.



وكانت الرئاسة الروسية أكدت في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل نتنياهو الخميس القادم، فيما قال مكتب نتنياهو إنه سيطلع الرئيس الروسي على محتوى "صفقة القرن".