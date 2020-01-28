مستشار ترامب: على الحكومة العراقية الحفاظ على محيط السفارة من أي تعد

أكد مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن سفارة واشنطن في بغداد هي امتداد للأراضي الأميركية، مشيرا الى أن على الحكومة العراقية الحفاظ على محيطها من أي تعد.
وقال غبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب في حديث لـ الخليج 365، إن "الدولة العراقية ضعيفة، وإيران هي وراء ما يجري في العراق اليوم".
وأضاف أن "السفارة الأمريكية هي امتداد للأراضي الأمريكية وعلى الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على محيط السفارة من اي تعد"، مشدداً بالقول "عليها أن تلقي القبض على من أطلق الصواريخ وإجراء التحقيقات".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اول امس الأحد، سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.
وأضاف أن "السفارة الأمريكية هي امتداد للأراضي الأمريكية وعلى الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على محيط السفارة من اي تعد"، مشدداً بالقول "عليها أن تلقي القبض على من أطلق الصواريخ وإجراء التحقيقات".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اول امس الأحد، سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.
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