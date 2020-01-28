النفط تعلن تحقيق إيرادات مالية بلغت أكثر من 174 مليون دولار

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، تحقيق إيرادات مالية عن تسويق النفط الأسود بلغت أكثر من 174 مليون دولار عن قيمة بيع 4 شحنات فورية فقط . وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية “سومو” علاء الياسري في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الشركة استطاعت بعد قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بحصر عمليات تصدير النفط الأسود بـ"سومو"، تصدير وتسويق 4 شحنات فورية من النفط الأسود بواقع شحنتين خلال شهر كانون الاول 2019 وشحنتين لشهر كانون الثاني 2020، بواقع (مليون برميل) لكل شحنة على وفق الآلية الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بإيرادات إجمالية بلغت (174) مليوناً و(400) الف دولار" .



وأضاف الياسري أن "إجمالي الإيرادات من تسويق النفط الأسود على وفق الآلية الجديدة حقق زيادة مالية بلغت 81 مليون دولار لأربع شحنات فقط مقارنة بالآلية السابقة".

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