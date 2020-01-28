تقديم لوائح اتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو

وذكرت "روسيا اليوم" أن "المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، قدّم، اليوم، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه أبلغ الكنيست قراره سحب طلبه منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها ضده، فيما أوضح أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية في هذا الشأن اتخاذ الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".



وكان ماندلبليت أعلن، في تشرين الثاني الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

كما هناك أيضا قضيتان، هما "الملف 2000" و"الملف 1000"، يتهم نتنياهو فيهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.

