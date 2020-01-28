رسمياً.. إنتر ميلان يضم إريكسن من توتنهام

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2020-01-28 | 14:12
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أعلن نادي إنتر ميلان عن نجاحه في التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، كريستيان إريكسن، في الميركاتو الشتوي الحالي.
ووقع إريكسن البالغ من العمر 28 عامًا على عقود انضمامه إلى إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي لمدة 4 سنوات ونصف تنتهي في حزيران 2024.
واستطاع إنتر ميلان حسم الصفقة لصالحه، ليدعم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي، الذي يسعى جاهدًا لإعادة النيراتزوري إلى منصات البطولات.
وبذلك انتهت مسيرة إريسكن مع توتنهام، الذي لعب بين صفوفه لمدة 7 سنوات بعد انتقاله من أياكس أمستردام في عام 2013.
واستطاع إنتر ميلان حسم الصفقة لصالحه، ليدعم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي، الذي يسعى جاهدًا لإعادة النيراتزوري إلى منصات البطولات.
وبذلك انتهت مسيرة إريسكن مع توتنهام، الذي لعب بين صفوفه لمدة 7 سنوات بعد انتقاله من أياكس أمستردام في عام 2013.
المحرر: محمد خليل
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