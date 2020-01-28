أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صدامات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين قرب شارع الضريبة، استخدم فيها الحجار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن تسجيل إصابات بين الطرفين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن تسجيل إصابات بين الطرفين".
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