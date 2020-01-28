صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صدامات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين قرب شارع الضريبة، استخدم فيها الحجار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن تسجيل إصابات بين الطرفين".

