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صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط كربلاء

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صدامات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين قرب شارع الضريبة، استخدم فيها الحجار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن تسجيل إصابات بين الطرفين".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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