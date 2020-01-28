بالصور .. ساحة الحبوبي الان

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توافد آلاف من المتظاهرين، ظهر اليوم الثلاثاء، على ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقال مراسل الخليج 365، في محافظة ذي قار، إن آلالاف من اهالي مدينة الناصرية (مركز المحافظة) توافدوا، ظهر اليوم، على ساحة الحبوبي حيث مركز التظاهرات في المدينة، مشيرا الى رفع الاعلام العراقية وصور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني وشعارات تدعو الى الاصلاح.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق حركة احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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